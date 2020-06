Gratis mondkapjes beschikbaar voor Rotterdammers met laag inkomen

De gemeente Rotterdam stelt gratis mondkapjes beschikbaar aan Rotterdammers met een laag inkomen. De mondkapjes worden door de Voedselbank uitgedeeld aan klanten, maar zijn ook verkrijgbaar via het AOW- en jeugdtegoed bij thuiszorgwinkels of de Hema.

Reden voor het gratis beschikbaar stellen van mondkapjes aan mensen met een laag inkomen, is de mondkapjesverplichting die per 1 juni in het openbaar vervoer geldt vanwege het coronavirus.



"Jongeren met ouders die minder te besteden hebben, moeten wel noodzakelijke reizen met het openbaar vervoer kunnen maken", zegt wethouder armoedebestrijding Michiel Grauss. "En Rotterdammers die betalingsachterstanden oplopen door de maatregelen tegen het coronavirus, dienen snel hulp te krijgen en daarvoor naar de gemeente te kunnen komen. Als ze daar met de bus, tram of metro naar toe gaan, is het niet wenselijk dat ze extra kosten maken voor de aanschaf van een mondkapje."

Rotterdammers met acute geldnood kunnen bellen naar de gemeente en worden dan doorverwezen naar de welzijnsorganisatie bij hun in de buurt. Jongeren tot 26 jaar die betalingsachterstanden hebben en daardoor geen mondkapjes kunnen kopen, kunnen contact opnemen met het Jongerenloket van de gemeente.

De gemeente onderzoekt nog meer mogelijkheden om mondkapjes ter beschikking te stellen.