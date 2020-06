Frankie mag geen evenementen meer organiseren en opent daarom een bar

Creatief ondernemer Frankie Dros had aankomende zomer heel anders voorgesteld. Hij organiseert normaal gesproken in die periode een festival en clubavonden. Door de coronacrisis is de stekker uit die evenementen getrokken. Maar hij is weerbaar en ziet nu mogelijkheden in een bar aan het Noordplein. "Ons werk is mensen bij elkaar brengen."

Samen met horecaondernemer Ron de Jong verbouwt Frankie twee oude barren aan het Noordplein: Café Noorderbrug en Café Marietje. Het plan is om er één bar van te maken onder de naam Containerbar Noord. Dezelfde naam wordt ook gebruikt voor de geannuleerde pop-upbar op het Noordplein die dit jaar een vergunning zou krijgen van een half jaar.

Gouden huwelijk

Ron de Jong zegt dat het terras 120 vierkante meter kan worden met optie tot uitbreiding. Hij heeft meerdere horecagelegenheden in Rotterdam waaronder Bokaal en De gele kanarie. Volgens hem is de creatieve jonge geest van Frankie en zijn horeca ervaring een gouden huwelijk. "We zijn een goeie aanvulling op elkaar."

Toekomst van het Noordplein

Terug naar Frankie. Hij is altijd al gecharmeerd geweest van het Noordplein. Hij vindt dat het plein veel potentie heeft en was altijd al geïnteresseerd in de horecazaken langs het plein. "In een andere grote andere stad zou dit plein vol staan met terrassen en waar wekelijks evenementen gehouden worden. Zo zie ik ook de toekomst van het Noordplein."

Containerbar Noord gaat in juli of augustus open.