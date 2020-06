Meldingen van wateroverlast in de regio lopen op

De regen van gisteren leidde tot ondergelopen straten in onder meer Zwijndrecht. Archieffoto: MediaTV

Wateroverlast in de Willem Ruyslaan in Rotterdam. Foto: Thijs Westendorp

De regio heeft woensdagavond en -nacht opnieuw te maken met stevige buien. Die zorgen lokaal voor wateroverlast. Dinsdag liepen al straten in onder meer Dordrecht en Zwijndrecht onder.

De meldingen van wateroverlast lopen gauw op, vooral uit Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. Daar zijn rond 23:00 uur zo'n twintig meldingen binnen. Zo kampen mensen met ondergelopen kelders in de Rotterdamse wijk Oude Noorden en zijn straten in onder meer Blijdorp en in Schiedam blank komen te staan. Een getuige meldt dat automobilisten aarzelen om door de flinke plassen te rijden.

Ook de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen staat blank. Zowel de rijweg als het fietspad zijn ondergelopen.

Tekst gaat verder onder de foto



Foto: Thijs Westendorp

Zuid-Holland Zuid werd dinsdag flink getroffen door de buien, maar daar is het woensdagavond beduidend rustiger. Om 23:00 uur zijn enkele meldingen binnen uit Sliedrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Nieuw-lekkerland.

Tekst gaat verder onder de tweets



Plaatselijk

De eerste onweersbuien hingen aan het begin van de avond boven het meest zuidelijke puntje van de regio. Die buien trokken heel langzaam naar het noorden, meldt weerman Arjan Willemse.

De buien blijven lang op dezelfde plek hangen, omdat er weinig wind staat. Daardoor kan er plaatselijk veel wateroverlast ontstaan. Dat was een dag eerder ook het geval. De Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid kreeg toen meer dan 130 meldingen van wateroverlast.



De Hoeksche Waard werd dinsdag gespaard met de plaatselijke buien, maar dat is woensdag anders. In Numansdorp onweerde het en ook in Strijen viel een 'pittige bui'.