Opnieuw stevige buien in delen van de regio

De regen van gisteren leidde tot ondergelopen straten in onder meer Zwijndrecht. Archieffoto: MediaTV

De regio moet zich woensdagavond opnieuw opmaken voor stevige buien. Daarbij kan lokaal wateroverlast zijn. Dinsdag liepen al straten in onder meer Dordrecht en Zwijndrecht onder.

Zo ver is het woensdag om 19:00 uur nog niet, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daar is om 19:00 uur pas één melding binnengekomen van wateroverlast in Dordrecht. Dinsdag waren dat er meer dan 130.

De eerste onweersbuien hangen aan het begin van de avond boven het meest zuidelijke puntje van de regio. De buien trekken heel langzaam naar het noorden, meldt weerman Arjan Willemse. De buien blijven lang op dezelfde plek hangen en daardoor kan er plaatselijk veel wateroverlast ontstaan. Dat was dinsdag ook het geval.



De Hoeksche Waard werd dinsdag gespaard met de plaatselijke buien, maar dat is woensdag anders. In Numansdorp onweert het en ook in Strijen valt een 'pittige bui'.