Dit is hoe het Hofplein en de Westblaak er mogelijk uit gaan zien over tien jaar

Het stadsbestuur in Rotterdam wil de stad groener maken en trekt daar 233 miljoen euro voor uit. Het Hofplein, de Westblaak, het Hofbogenpark, Park Maashaven, Schouwburgplein, Rijnhavenpark en het Rivieroeverpark Feyenoord krijgen de komende jaren, als het aan het college ligt, een metamorfose.

Hoewel de gemeenteraad pas in het najaar definitief over de plannen beslist, is er al wel een sfeerimpressie beschikbaar. Benieuwd hoe de locaties er misschien uitgaan zien? Bekijk dan onderstaande video.