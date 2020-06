'Coronacrisis kost Rotterdam al 53 miljoen euro'

De coronacrisis heeft de stad Rotterdam vooralsnog 53 miljoen euro gekost. Maar dat bedrag kan nog hoger oplopen als de crisis lang duurt. Ook is nog niet bekend hoeveel geld de stad terugkrijgt van het Rijk."Dus hoe groot het uiteindelijke bedrag zal zijn is nu nog niet bekend", dat zegt Arjan van Gils, de Rotterdamse wethouder van Financiën.

Volgens de gemeente Rotterdam zijn er niet direct financiële problemen, omdat er voldoende reserves zijn. Van bezuinigingen of belastingverhogingen is geen sprake.

Juist investeren

Rotterdam wil nu flink gaan investeren. Dat kan door de grote opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen. Die verkoop leverde de stad 1,3 miljard euro op. Het stadsbestuur wil dat, door nu juist te investeren, ook andere partijen meedoen en zo dus banen worden gecreëerd. "Dat betekent mensen liever zelf geld laten verdienen dan bij ons in de uitkering te zitten", aldus Van Gils.

Het stadsbestuur wil nu op 7 plekken in de stad flink meer groen gaan plaatsen. Niet alleen goed voor recreatie maar ook om bijvoorbeeld problemen met wateroverlast door hevige regenval aan te pakken. En door gebieden mooier en aantrekkelijker maken worden ze voor andere partijen aantrekkelijk.

"Je zal het zien bij de Hofbogen: als ze daar nog willen gaan bouwen, dan maakt het uit of die plannen echt doorgaan", zegt Van Gils. "Het levert veel meer op wanneer je kan zeggen dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren hier dan wanneer je zegt dat er alleen nog maar plannen liggen." De wethouder denkt dat het hierdoor bijvoorbeeld makkelijker wordt om woningen te verkopen tegen hogere opbrengsten.

Recessie

Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht een flinke recessie. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 procent vanwege de corona-uitbraak. Volgend jaar is er met een groei van 3 procent beperkt herstel. Het CPB verwacht dat de werkloosheid oploopt en in 2021 is verdubbeld.

Rotterdam kiest voor een omscholingstraject. Mensen die hun baan verloren hebben en in die sector niet snel weer nieuw werk kunnen vinden, kunnen met een opleiding in een andere sector waar veel vraag naar werknemers is weer aan de gang, bijvoorbeeld in de zorg.

"Dat gaan we die mensen niet verplichten, maar we willen ze wel steunen en helpen", zo zegt wethouder Barbara Kathmann. "We waren al begonnen met die leerwerkakkoorden en daar borduren we eigenlijk op voort."

Om hoeveel mensen het zal gaan die werkloos worden door de crisis is op dit moment niet te voorspellen. "Daar liggen de economische analyses nog ver uit elkaar. De één spreekt van een krimp van 3,5 procent en de ander over 11 procent. Gisteren was er een prognose van een bank die voorspelde dat Rotterdam op 5 procent zal uitkomen. Je kan dus boven de 40-duizend werklozen uitkomen, terwijl anderen zeggen dat het lager is".