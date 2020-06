Waterbus-verbinding Heijplaat op de schop: 'Nu jaagt de gemeente ons alsnog de auto in'

Een grote groep bewoners op Heijplaat is woest op de gemeente Rotterdam. Die heeft plannen om de Waterbus-verbinding te veranderen in een simpele voetveer. Daardoor is het niet meer mogelijk om met je fiets tussen Heijplaat en het centrum van de stad te reizen via het water.

"We zijn juist hier komen wonen vanwege het duurzame karakter van de nieuwbouwhuizen op Heijplaat", zegt een boze bewoner. "Ons werd voorgehouden dat er perfecte verbindingen zijn, zoals de Waterbus. Nu voel ik mij echt zwaar opgelicht."

Bewoners kregen via een persbericht te horen dat het over twee jaar niet meer mogelijk is om je fiets mee te nemen op de boot. De watertaxi voert dan namelijk de concessie uit met kleinere boten en de gemeente vindt duurzaamheid (uitstoot) van de boot belangrijker dan de mobiliteitsmogelijkheden van de bewoners.

"De gemeente heeft cijfers gebruikt toen de nieuwbouwwijken nog geen eens waren gebouwd en er komen nog veel veel mensen hier wonen. Dit is echt te zot voor woorden. De wethouder gaat nog van mij horen", aldus twee boze dames die met hun kleinkinderen geregeld naar de overkant gaan.

Enquête

Bewoners hebben zich verenigd en houden nu een enquête onder alle bewoners en gebruikers van de Waterbus. 'We willen weten hoe iedereen er nu over denkt en gaan de uitkomsten aanbieden aan de gemeente. Op deze manier jaagt de gemeente alsnog ons in de auto, iets dat wij zelf juist ook niet willen", zegt Annelien van der Plas van WIJplaat, het bewonersplatform van Heijplaat.

Deelfietsen

De Watertaxi laat in een reactie weten dat er gratis deelfietsen komen aan de noordzijde van de rivier, waarmee mensen hun reis kunnen vervolgen. Maar dat plan valt niet in goede aarde.

"Ja hoor, mijn kleinkinderen van 4 en 7 passen op een deelfiets. Er is zo niet nagedacht hierover!".

Shanti Gogar van de Academie Bouwkunst die gevestigd is op Heijplaat vult aan: "Al onze studenten komen met honderden tegelijk op de fiets. Veel van hen hebben al een auto, want de bus zit nu al vaak veel te vol."

"De gemeente Rotterdam is heel benieuwd naar de uitkomst van de enquête. Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente graag in gesprek met de bewoners om te kijken wat de knelpunten zijn en of deze ook zijn op te lossen", aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.