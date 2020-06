Meer dan honderd automobilisten op de bon geslingerd voor negeren rode kruizen op A20

In de bocht van de A16 naar de A20 richting Gouda was een motorrijder ten val gekomen. De verbindingsweg was om die reden afgesloten voor verkeer. Dat was aangegeven met twee rode kruizen boven de weg.

Maar die boodschap was blijkbaar aan veel dovemansoren gericht. Volgens de politie krijgen meer dan honderd automobilisten binnenkort een acceptgiro thuisgestuurd, omdat zij de rode kruizen negeerden of zonder noodzaak over de vluchtstrook reden.

Het werkelijke aantal mensen dat in overtreding was, ligt volgens de agenten nog veel hoger. "Er was niet tegenaan te schrijven", schrijven zij op Instagram. De hoogte van de boete wordt bepaald door de officier van justitie.