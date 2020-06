Vliegen vanaf Rotterdam kan weer: 'Ik denk dat het een acceptabel risico is'

De eerste passagiersvluchten vertrekken donderdag weer vanaf Rotterdam-The Hague Airport. Reizigers moeten mondkapjes op en voordat zij het vliegtuig mogen betreden, moeten zij een gezondheidsverklaring laten zien. Dat is best even wennen.

In de terminal wordt een route van eenrichtingsverkeer gevolgd, zijn desinfectiemiddelen te vinden en moet anderhalve meter afstand gehouden worden. "Je zou zeggen dat ik mij gelijk veilig zou voelen, maar het voelt vooral vreemd", zegt David Vermeulen. Hij vertrekt om 7:50 uur vanaf Rotterdam richting Faro in Portugal.

Hij is blij dat hij het vliegtuig weer kan pakken. "Ik vind de extra maatregelen goed, maar een mondkapje lijkt me meer voor het idee. Maar als mensen daardoor gerustgesteld zijn, dan doe ik hem graag op."

Alle 178 plekken zijn bezet

De vlucht zit vol. Alle 178 plekken in het vliegtuig zijn bezet. Om te zorgen dat de reis toch veilig is, zijn door Transavia maatregelen genomen. "We maken extra schoon en er is minder contact tussen de crew en de passagiers. Ook moet iedereen de RIVM-richtlijnen volgen."

Dat is nog een verrassing voor de reizigers. David verwachtte niet dat de vlucht vol zou zitten. "Ik denk dat het misschien rustiger is en dat de plaats naast mij vrij is. Ook verwacht ik meer uitleg van de stewardessen."

Drie maanden in isolement

Voor veel reizigers is het nieuws dat zij op de eerste vlucht zitten. Marja: "Het is ook wel heel stil hier." Haar partner Gerard: "Het is best spannend. We hebben toch drie maanden in een isolement geleefd."

Marja en Gerard hebben een vakantiewoning in Faro. Daar moeten ze naartoe om het klaar te maken voor het hoogseizoen. "Maar het is ook deels vakantie", zegt Marja.

Ze zijn niet helemaal gerust op de reis. "Ik maak me een beetje zorgen, maar ik ben gaan denken in kansen en statistieken. De kans dat iemand aan boord zit die ziek is, is heel klein", zegt Gerard. "Als iedereen de regels in acht neemt, dan denk ik dat het een acceptabel risico is."

Vanaf donderdag vliegt Transavia met vijftig procent van het normale aantal vluchten. De maatschappij hoopt dat aantal langzaam te kunnen uitbreiden.