Eerste vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport weer vertrokken; volg alle updates van donderdag 18 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van donderdag 18 juni.

Klik hier voor alle updates van woensdag 17 juni.



• Er zijn inmiddels zeker 6074 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond woensdag op 11.836.

• De coronacrisis heeft de stad Rotterdam vooralsnog 53 miljoen euro gekost , maar dat bedrag kan nog hoger oplopen als de crisis lang duurt.