Terugkijken: het coronanieuws van donderdag 19 juni

• Er zijn inmiddels zeker 6078 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat donderdag op 11.835.

• Na maanden van stilte, vertrekken donderdag weer de eerste passagiersvluchten vanaf Rotterdam-The Hague Airport.

• Hoe gaan Rotterdamse ondernemers om met het coronavirus en de daarbij horende maatregelen? Die vraag staat centraal in de nieuwe vierdelige serie Covid010. Vanaf donderdagmiddag 17:30 uur te zien op TV Rijnmond .