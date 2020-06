Dordtenaar alsnog overleden na eenzijdig ongeval in Bleskensgraaf

Een 22-jarige man uit Dordrecht is woensdagnacht in het ziekenhuis overleden na een verkeersongeval. Dat bevestigt de politie.

De man lag sinds de nacht van zaterdag op zondag in het ziekenhuis. In die nacht raakte de man ernstig gewond, toen hij op de Melkweg in Bleskensgraaf met zijn auto tegen een boom knalde.

De man raakte zwaargewond. Afgelopen avond is hij alsnog aan zijn verwondingen overleden, zegt de politie.

Twee weken geleden overleed ook al een automobilist na een ongeval even verderop op de N214 bij Bleskensgraaf. Een 25-jarige man uit Molenaarsgraaf kwam om het leven, toen zijn cabriolet ook tegen een boom botste.