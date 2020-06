Teruglezen liveblog: OM eist vier jaar cel voor misbruik 12-jarig meisje in Hilton-hotel

De stoel van de verdachte blijft leeg: James B. is in de VS

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft vier jaar cel geëist tegen de 50-jarige Amerikaan James B. Hij zou in juni vorig jaar een meisje van 12 'op geraffineerde wijze' naar het Rotterdamse Hilton-hotel hebben gelokt en haar daar hebben misbruikt.

James B. zat hier vast maar omdat hij terminaal ziek is, gaf de rechter hem toestemming terug naar de VS te gaan om daar te sterven. Het was de bedoeling dat hij via een videoverbinding zou worden gehoord, maar hij bleek daar te ziek voor te zijn.

De eis van vier jaar komt neer op levenslang voor James B. "Maar dat kan en mag geen invloed hebben op de straf. Daarvoor zijn de feiten te ernstig", aldus het OM.

De advocaat van James B. vindt de eis zeer fors. "De verdachte staat voor de poorten van de dood. Natuurlijk moet je daar wel rekening mee houden bij de strafeis, uit humaniteit", zegt de advocaat.