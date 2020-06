Aantal uitkeringen in Rijnmond blijft groeien

Het UWV in de regio heeft in mei meer verzoeken voor een uitkering gekregen. Bijna 33 duizend mensen moesten een beroep doen op de steunmaatregel, een stijging met vier procent. De stijging wordt vooral veroorzaakt door mensen uit de horeca en de detailhandel.

De toename in de regio was groter dan de landelijke cijfers. Schrale troost was dat de stijging een stuk minder was dan in april (19,3 procent).

De toename van het ww-percentage (het aantal mensen met een ww-uitkering ten opzichte van de beroepsbevolking) steeg landelijk met 3,2 procent. Uitgesplitst over de regio blijven Gorinchem (2,2 procent) en Drechtsteden (2,8 procent) onder dat getal. Rijnmond (3,8 procent) zit er boven.

Het UWV verwacht dat de krimp in de horeca en detailhandel (non-food) nog toeneemt. In die sectoren werken vooral mensen met flexibele contracten.