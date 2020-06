Van zolder naar studio; Dordtse broers bedenken virtuele wielerwedstrijden op hun eigen TV-kanaal

De twee Dordtse broers Witten en Lieven Anthonise hebben tijdens de coronacrisis iets nieuws bedacht: een virtuele wielercompetitie die ook nog live te volgen is op Facebook en YouTube via hun eigen kanaal E-RacingTV. Een nieuwe discipline in het wielrennen.

,,Het begon letterlijk een paar weken geleden bij ons op de zolder’’, vertelt Witten Anthonise trots, terwijl hij samen met zijn broer Lieven rondkijkt in de tv-studio in Dordrecht. ,,Er wordt momenteel buiten op de weg geen enkele koers gereden, maar mensen zoeken wel competitie en doen dat nu heel veel online’’, voegt Lieven toe.

Lockdown

Al enkele jaren worden apps als Zwift en BKool door fanatieke wielrenners gebruikt om met name in de koude en natte wintermaanden binnen hun conditie op peil te houden. Maar door het coronavirus en de lockdown kon er dit voorjaar in veel landen nauwelijks goed buiten worden getraind. Daardoor heeft het virtuele wielrennen een flinke spurt gemaakt.

Lieven: ,,Het e-racen is nu dus heel populair en ik verwacht dat dit ook na de coronacris een serieuze discipline gaat worden in het wielrennen.’’ Zijn broer Witten vult aan: ,,Hopelijk wordt dit een volwaardig tak in de wielersport met eigen Wereld Kampioenschap en een mooie regenboogtrui.’’

Commentaar

Naast het organiseren van de competitie, samen met de Zwift NL community, verzorgen de broers Anthonise ook de live-uitzendingen rondom de virtuele koersen. Bovendien geven ze ook nog eens zelf het commentaar tijdens de wedstrijden. ,,Als ik meedoe, luister ik tijdens de koers altijd naar hun commentaar’’, lacht Etienne van Empel, gekleed in een strak geel-groen wielershirt.

De wielerprof van het Italiaanse Vinu Zabù-KTM bereidt zich tijdens de online wielerwedstrijden voor op onder andere de Ronde van Italië in het najaar. ,,Bij toeval keek ik op internet naar een van hun eerste wedstrijden die uitgezonden werd en ik raakte eigenlijk gelijk enthousiast. Toen ben ik ook op Zwift die wedstrijden gaan rijden. Het is echt mooi, maar ook zwaar om te doen.’’

,,Dat is het mooie van deze virtuele wedstrijden: iedereen kan meedoen’’, vertelt Jacek Karluk, oprichter van Zwift NL community. ,,Vanuit de garage, de schuur, op zolder of zoals nu in de studio. Iedereen kan, wielerprof of niet, meerijden op hun eigen niveau. En je kan ook voor kiezen voor een groepsrit of een individuele training.’’

Live sport

Ondanks de anderhalvemetermaatregelen is er dus live sport te zien tijdens de uitzendingen van E-Racing TV. In de Dordtse studio zijn drie renners uitgenodigd om op hun eigen fiets en een fietstrainer de laatste wedstrijd in de Zwift NL League te rijden.

,,De andere deelnemers zijn dus thuis,’’ aldus Lieven Anthonise. ,,Er doen voornamelijk club- en continentale renners uit Nederland mee maar ook een paar wielerprofs en renners uit Belgen en Duitsland. Het is mooi om te zien dat in een korte tijd zoiets is ontstaan.’’

Wat is virtueel wielrennen?