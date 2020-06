Culturele instellingen snappen niets van subsidiestop: 'als ze zeggen dat de visie ontbreekt, hebben ze het plan niet gelezen'

"Wij hebben in 2014 een masterplan gemaakt voor ons museum", vertelt Paul van der Laar van museum Rotterdam. "Dat is nooit goed uitgevoerd omdat er geen geld was. Maar het plan was altijd niet te lang in het Timmerhuis te blijven, dus we willen naar onze nieuwe locatie."

De wil om verandering delen de RRKC en het museum zelf dus. "Maar als ze zeggen dat het ons aan visie ontbreekt, hebben ze ons plan niet goed gelezen."

Dat de RRKC iets adviseert, betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het voorstel moet eerst nog door het college worden overgenomen en dan door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Wat er precies met de musea gebeurt, wordt in november bekendgemaakt. Volgende week woensdag heeft Van der Laar een gesprek met de wethouder. Hij heeft goede hoop.

Inbox vol steunreacties

"Het kan toch niet zo zijn dat een grote stad als Rotterdam, die zich internationaal profileert, geen stadsmuseum heeft?" vraagt Van der Laar zich af. Daarbij komt dat hij veel reacties heeft gekregen over het advies. "Mijn inbox stroomt vol met steunreacties vanuit de stad, het land en ook het buitenland."

Van der Laar is bereid met de wethouder in gesprek te gaan over mogelijke veranderingen, maar hij ziet het niet voor zich dat het museum wordt gesloten. "Het advies geeft aanleiding tot een discussie, die gaan we ook voeren met de wethouder."

Bij het advies kijkt de RRKC onder meer naar inclusiviteit. Mede hierdoor snapt Van der Laar niet waarom er negatief geadviseerd wordt. "Wij zijn het meest inclusieve museum van Nederland, durf ik te zeggen. Als je kijkt naar onze programma's."

Van der Laar stelt hierbij het belang van het museum en de stad voorop. "Dat is het allerbelangrijkste, samen met onze medewerkers. Alle plannen die nu gaan komen, zullen mede gebaseerd zijn op wat het gesprek met de wethouder gaat opleveren. Als ik zie hoe mensen in de stad reageren, kan ik mij niet voorstellen dat het advies zo overgenomen gaat worden." Daarmee noemt hij zijn gevoel 'optimistisch en strijdbaar'.

Volgende week gaat Van der Laar in gesprek met de wethouder.

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) kreeg eerder nog wel subsidie, maar valt de komende periode buiten de boot. Het tweejaarlijkse evenement, ter promotie van de Rotterdamse stedenbouw, had een aanvraag van 625 duizend euro subsidie gedaan. Daarvan krijgt het er nu naar alle waarschijnlijkheid nul.

Niet betrokken bij het advies

George Brugmans, van het IABR, is net als Van der Laar niet blij. Hij heeft vooral het gevoel niet betrokken te zijn geweest bij het onderzoek van de RRKC. Ook zij krijgen reacties. "Mensen zeggen 'wat raar', 'wat schandalig,' 'wat grof'. En dat zijn allemaal beschaafde mensen."

Ook Brugmans ervaart dat de adviesgroep zijn aanvraag niet goed heeft gelezen. "Ze zeggen dat in de aanvraag niet staat hoe de transitieperiode zal verlopen als de directeur-bestuurder zal weggaan. Dat is niet waar, er is een apart hoofdstuk opgenomen in onze aanvraag over hoe wij deze transitie regelen."

In november wordt duidelijk wat er met de cultuurinstellingen gaat gebeuren.