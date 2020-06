'Als De Jonge partijleider wil worden, moet hij kiezers iets laten voelen, niet alleen laten snappen'

Doet-ie het of doet-ie het niet? Gaat de Rotterdamse 'coronaminister' Hugo de Jonge zich kandidaat stellen voor het partijleiderschap voor zijn partij, het CDA? Sinds minister Hoekstra van Financiƫn liet weten niets in de positie te zien, zijn de ogen gericht op de Rotterdammer. Politiek commentator John Bijl schat zijn kansen in.

"Hij zou het kunnen. Hij heeft hier in Rotterdam in 2014, toen het CDA in een moeilijke periode zat, de partij vakkundig terug naar het centrum van de macht geleid en is met een paar zeteltjes - laten we eerlijk zijn: vier is ook weer niet zo veel - een factor van betekenis geweest, dus hij weet wat het is om een partij te leiden."

Corona

Het gaat snel met de politieke carrière van Hugo de Jonge. Als wethouder werd hij al eens uitgeroepen tot beste politicus van Rotterdam en als vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport speelt hij een belangrijke rol in de bestrijding van de coronacrisis.

Maar waar misschien nog wel bekender om staat, zijn zijn kleurrijke schoenen, zijn zongebruinde huid en zijn altijd perfecte kapsel. "Hij weet hoe hij zich moet presenteren en dat is misschien ook wel een hele goede kwaliteit van hem", zegt Bijl.

"Voor de rest is het iemand die dingen ontzettend goed dingen kan uitleggen, uitleggen, uitleggen, uitleggen. Je zou kunnen zeggen dat als hij het CDA landelijk moet gaan leiden dat hij wel moet gaan werken aan wat emotionele diepgang en empathie. Proberen kiezers iets te laten voelen in plaats van alleen dingen laten snappen."

Korter en bondiger

"Ik geloof dat als ik ieder Kamerlid of Rotterdams raadslid dat hem heeft meegemaakt een plezier doe door te zeggen dat hij vooral moet leren om korter en bondiger te zijn. Kort zijn is niet zijn grootste kwaliteit."

De Jonge heeft tot uiterlijk woensdag de tijd om er over na te denken. Ook staatssecretaris Mona Keijzer doet dat nog. De Volendamse kan dan de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de partij worden.