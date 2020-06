Vlaardingen maakt zich op voor overlast door aanleg Hollandtunnel

Deze week zijn de werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding aangekomen in de Vlaardingse Zuidbuurt. Daar komt de Hollandtunnel te liggen, geheel onder het maaiveld. De bouw zal voor geluidsoverlast zorgen voor de omgeving.

"Helaas wel", zegt Van der Meer. "We moeten damwanden de grond in trillen, heipalen slaan, funderingen aanbrengen en dat kan niet zonder geluid. We proberen wel de periode van ernstige geluidsoverlast zo kort mogelijk te houden." Voor de Hollandtunnel in de Zuidbuurt zijn 1650 damwanden nodig, 1500 heipalen en 3800 palen met ankers.

Wijnboerderij

Bewoners en omwonenden van de rustieke en groene Zuidbuurt zijn inmiddels geïnformeerd. "We spreken de mensen hier regelmatig. We hadden laatst een webinar en zagen veel belangstelling uit deze buurt. We proberen ook hier in het informatiecentrum in nauw contact met iedereen te blijven", zegt Van der Meer.

Met de twee dames van de wijnboerderij, pal naast de tunnelbouwput, zijn afspraken gemaakt, ze wonen tijdelijk elders. Rijkswaterstaat zal het gedeelte met hekken omheinen om te voorkomen dat krakers het terrein in bezit nemen. Dat was ook de grootste zorg van Louise Holland, een van de uitbaatsters die wrang genoeg dezelfde naam heeft als haar plaaggeest de tunnel waarvoor ze tijdelijk moet wijken.

Volgens Van der Meer zijn de werkzaamheden momenteel op vele plaatsen bezig. "In Rozenburg, aan de oevers van Het Scheur waar de Maasdeltatunnel op de bodem komt te liggen, nu dus de Zuidbuurt en begin 2021 bij de aansluiting op de A20."

Langs de Krabbeplas in Vlaardingen zijn al werkzaamheden verricht om de heistellingen te plaatsen. Er komt ook een kanteldijk om te voorkomen dat bij calamiteiten rivierwater de Aalkeetpolder in kan stromen. Verder wordt in het gebied veel riet aangeplant om het verdiepte stuk tussen de Hollandtunnel en de aansluiting op de A20 aan het zicht te onttrekken. "We houden het open polderlandschap zo in tact", zegt Van der Meer.

A20

Begin 2021 zal de A20 onder handen genomen worden volgens de laatste planning van Rijkswaterstaat en bouwcombinatie BAAK dat de verbinding bouwt.

"Er moeten stukken worden verbreed, viaducten worden hersteld en bij de Vaart en de Lepelaarsingel ook geluidsschermen verplaatsen en op sommige stukken nieuwe bijplaatsen, kortom ook daar zal dan wat overlast ontstaan voor omwonenden in onder meer Vlaardingen Holy en Ambacht."

Ook ligt een tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid op de A20 op de loer.

Tol

De nieuwe verbinding A24 tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Vlaardingen kost in totaal 1,2 miljard euro. Zo'n 316 miljoen euro zal door tolheffing worden binnen gehaald.

Dat zal volledig elektronisch via het kenteken worden geïnd en stopt als het bedrag binnen is. Volgens Rijkswaterstaat gaan automobilisten 1,18 euro betalen voor het gehele traject, truckers betalen 7,11 euro.