Hoe werkt het coronavirus? De 11-jarige YouTuber Kalil legt het glashelder uit

Er is geen woord Chinees bij en aan het eind weet je precies hoe het zit. De 11-jarige Kalil Nieuw uit Rotterdam maakt indruk met zijn uitlegfilmpje over de werking van het coronavirus. Zo is het Maasstad Ziekenhuis 'trots' op Kalil.

"Stel, je geeft iemand een hand die geïnfecteerd is met het virus...", begint de jonge YouTuber zijn bijdrage . Kalil heeft er vervolgens vijf minuten voor nodig om de hele werking van het coronavirus haarfijn uit te leggen.

Dat wekte de interesse van basis- en middelbare scholen door heel Nederland en van het Maasstad Ziekenhuis dat veel covid-19 patiënten verzorgde. Mooi detail: Kalil is ook nog eens in het Rotterdamse ziekenhuis geboren.

Het coronafilmpje blijkt opgenomen te zijn in Kalil's 'studio' in de woonkamer. Voor een groen scherm waar moeder tijdens de montage handig verhelderende animaties op projecteert.

"Ik vond het interessant en ook omdat het te maken heeft met actualiteit", vertelt Kalil over zijn coronafilmpje. Kalil volgt het nieuws op de voet. Hij vertelt het vervolgens graag aan zijn ouders en zussen. En nu dus ook aan heel Nederland.

Bij het filmpje hoort ook instructiewerk en een toets dat al door acht scholen wordt gebruikt.

Presidenten tot koningen

"Ik ben heel trots op hem", zegt zijn moeder Paulina. "Het is leuk om te zien hoe hij zich verdiept in het nieuws en alles wat belangrijk is." Vader Erik: "Hij vertelt ons wat er overzee is gebeurd. Van presidenten tot koningen."

Naast nieuws heeft Kalil een nog grotere passie: het weer. Drie keer per dag neemt hij voor een kaart van Nederland een weerbericht op en stuurt dat de familie rond. Aan het einde van zijn praatje wenst hij de kijker professioneel een fijne dag.

Is het soms niet een beetje veel, de hele dag een nieuws- en weeromroeper in huis? "Jaaa", lachen zijn twee zussen. "Soms is het wel genoeg ja."

Het filmpje en lesmateriaal van Kalil is gratis te gebruiken door scholen en is ontwikkeld in overleg met de Universiteit van Nederland. Mail voor meer informatie naar almeida_paulina@yahoo.com