Na regen komt zonneschijn: dertig graden in aantocht

Komende week ligt namelijk lokaal een temperatuur van dertig graden in het verschiet, voorspelt Rijnmond-weerman Arjan Willemse.

Oorzaak van deze tropische voorspelling is de wind die gaat draaien. "Die waait nu uit het noordwesten, maar gaat uiteindelijk draaien naar het zuidoosten. Dan komt er hele warme lucht uit Noord-Afrika onze kant op."

Daardoor gaat vanaf dinsdag de temperatuur flink oplopen. Woensdag en donderdag wordt het op de meeste plaatsen 25 graden, met lokale uitschieters naar de 30 graden.

"Al is er nog wel een redelijke onzekerheid", zegt Willemse. "Het is zeker dat het warm wordt, maar hoe warm precies is dus nog even de vraag."

Warme nachten

Ook moeten we rekening gaan houden met warme nachten. "De luchtvochtigheid is hoog, dus dat zal niet heel aangenaam zijn. 's Nachts koelt het ook niet verder af dan 20 graden."

Of het warme weer na donderdag aanhoudt, is een stuk lastiger te zeggen. "Vrijdag en zaterdag zijn heel onzekere dagen. We zitten dan op de grens tussen warme en koude lucht. Het kan daardoor zomaar 17 graden worden, maar ook 33", zegt Willemse.