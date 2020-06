Advocaat gesloten Rotterdams café boos op rechtbank

De advocaat van café-bar Première aan de Hillelaan is boos omdat de Rotterdamse rechtbank op woensdag 24 juni de zaak over de spoedsluiting door burgemeester Aboutaleb wil behandelen. "Dan mag het café al bijna weer open. Daar schiet mijn cliënt niets mee op", zegt Paul Koorn.

Afgelopen vrijdagnacht werd op de Hillelaan een 32-jarige Rotterdammer beschoten. De gewonde man strompelde voor hulp naar de deur van Première, maar zakte uiteindelijk aan de overkant van de straat in elkaar. Daar werd hij, voordat de ambulance kwam, geholpen door iemand uit het café.

Op zaterdag sloot burgemeester Aboutaleb Première voor twee weken. De advocaat vroeg nog dezelfde dag een voorlopige voorziening aan. "Want voor mijn cliënt is het belangrijk dat zijn zaak weer zo snel mogelijk opengaat. Hem treft geen enkele blaam, het café heeft nog nooit ter discussie gestaan."

Volgens Koorn is uit onderzoek van de eigenaar van het café gebleken dat de oorzaak van de schietpartij meer in de richting van een hanggroep op de hoek van de Hillestraat en de Brede Hilledijk moet worden gezocht. "Maar het is wachten op het rapport van de politie. De camerabeelden zijn immers direct beschikbaar gesteld."

Woensdag kreeg de advocaat te horen dat de zaak woensdag 24 juni dient. Dat vindt hij veel te laat. "Een rechtbank mag ook aan het belang van mijn cliënt denken. Ik heb direct een klacht ingediend bij de president van de rechtbank. Maar die zegt geen klacht over een beslissing van een rechter te kunnen behandelen."

'Weloverwogen besluit'

Volgens een woordvoerder van de Rotterdamse rechtbank klopt dat. "Een rechter neemt een weloverwogen besluit na een verzoek. Daarbij wordt alles in breed kader afgewogen. Over zo’n beslissing kan geen klacht worden ingediend."

De politie heeft het rapport over de camerabeelden en de stand van het onderzoek inmiddels ingediend bij de Directie Veilig. Die dienst adviseert burgemeester Aboutaleb over een nieuw besluit in de kwestie.

De gemeente wil niet ingaan op de zaak, omdat de het nu bij de rechter ligt.