Hugo de Jonge stelt zich kandidaat als lijsttrekker CDA

Hugo de Jonge wil lijsttrekker van het CDA worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft hij donderdagmiddag bekend gemaakt in Rotterdam. Over zijn kandidatuur werd al maandenlang gespeculeerd.

De Rotterdammer is sinds 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid. Daarvoor was hij jarenlang wethouder in Rotterdam.

De Jonge zei dat we in een moeilijke tijd leven, waarin veel mensen in onzekerheid verkeren. "De komende jaren staan we als Nederland voor de opdracht om met elkaar, als één samenleving, deze crisis te boven te komen. Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen. In die traditie wil ik staan. Daarom stel ik mij kandidaat als CDA-lijsttrekker."