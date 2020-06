Zorgboerderij weer open na wekenlange coronasluiting: 'Thuis zat ik maar stil'

Veel zorgboerderijen moesten de deuren sluiten vanwege corona. Ook bij de Molenhoeve in Streefkerk was het acht weken lang stil. Het boerderijleven wordt nu weer opgepakt. Maar de sluiting heeft de nodige impact gehad op de bezoekers.

Alles is weer bijna zoals 'vroeger': er wordt samen gegeten, getuinierd, geklust in de werkplaats en ook de wandeling door de polder en langs de koeien wordt niet overgeslagen.

Maar de abrupte coronasluiting heeft een behoorlijke weerslag gehad op de senioren die naar de boerderij komen. Van de ene op de andere dag was het afgelopen met de dagopvang.

"Er zijn mensen die acht weken lang binnen hebben gezeten. Stil op een stoel. Je kunt je wel indenken wat dat met iemand doet", vertelt boerin Gerda van Beijnum.

Veel bezoekers van de Molenhoeve hebben een vorm van dementie. Door het thuiszitten, zijn ze geestelijk en lichamelijk achteruitgegaan.



De begeleiders van de zorgboerderij hebben de ouderen tijdens de sluiting gebeld en ook een bloemetje gestuurd. Maar echt contact is toch anders. Daarom is iedereen dolblij dat de boerderij de deuren weer mag openen.

Klussen

Gasten Pim, Bert en Wim zijn weer terug op hun vaste stek in de werkplaats. Pim zat wekenlang thuis met zijn mantelzorgende vrouw. De handige klusser was in de wolken toen hij weer aan de slag kon op de boerderij.

De mannen zijn nu druk bezig met het maken van vogelkastjes voor de nieuwe tuin van de boerderij. "Fijn om hier weer te zijn met mijn maten."