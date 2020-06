Nieuwe Rijnmond-serie Covid010 toont veerkracht van ondernemers in crisis

Leon Keekstra: 'Dit is het moment om al die plannen die we ooit hebben bedacht uit te gummen'

Covid010 start aan de West-Kruiskade. Ondernemers daar leggen uit hoe zij omgaan met 'het nieuwe normaal' en de consequenties die daaruit voortvloeien.

"Er zijn twee toekomsten. De toekomst van Leon zie ik rooskleurig, maar de toekomst van Leon de horecaman wordt lastig denk ik. De drukte die we op 1 juni verwachtten, kwam niet", zegt Leon Keekstra, één van de hoofdrolspelers.

Mooie kansen

Toch is hij niet alleen maar negatief. Er ontstaan volgens hem ook mooie kansen. "Zo kwamen twee ondernemers naar ons toen die zeiden: we gaan het terras delen. Het ene restaurant gebruikt het terras overdag voor koffie en het andere restaurant krijgt het volledige terras voor Indisch eten in de avond."

"Had je mij een jaar geleden gevraagd of er ondernemers gingen samenwerken op deze manier, dan had ik gezegd dat het onmogelijk is iemand te vinden die dat wil. En nu komen ze naar je toe."

Ook een winkel voor rouw- en trouwpakken begon met iets nieuws. "De werknemers leiden de klanten in een video rond en laten alles zien. Zo kunnen zij hun pak uitzoeken."

Gummen

En op terrassen worden volop nieuwe recepten geprobeerd. Kortom, het bruist van de nieuwe ideeën op de Kruiskade. Keekstra: "Dit is het moment om al die plannen die we ooit hebben bedacht uit te gummen en opnieuw te proberen. Zo'n kans hebben we nog nooit gehad."

De komende weken gaan we ook langs bij ondernemers in de Tarwewijk, Middelland en op Winkelboulevard Zuid.

Covid010 is vanaf donderdag 18 juni vier weken lang om 17:30 uur te zien bij TV Rijnmond.