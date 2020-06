Politie wil na 27 jaar moord op Johan van den Bosch oplossen

De oorlog in Overschie. Zo wordt in de volksmond een reeks gewelddadige incidenten genoemd in “Indianendorp” begin jaren negentig. Het geweld stopt als de dan 26-jarige Johan van den Bosch, na drie mislukte aanslagen, bij de vierde poging wordt doodgeschoten.

Er zijn sterke vermoedens wie verantwoordelijk zijn voor deze aanslag en er worden ook personen aangehouden. Maar ze moeten vanwege gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Deze week staat Bureau Rijnmond in het teken van deze cold case, met onder meer een interview met Hans, de broer van Johan.

Twee families in Indianendorp, naast Rotterdam The Hague Airport, gaan aanvankelijk goed met elkaar om. Dat verandert wanneer Johan in de gevangenis zit en zijn vriendin een verhouding begint met Appie, iemand uit het andere kamp.

Als Johan hoort wat Appie heeft gedaan staan niet alleen zij, maar beide families lijnrecht tegenover elkaar. Er volgt een periode van bedreigingen, vecht- en schietpartijen en doelgerichte aanslagen over en weer. Het is een wonder dat er geen onschuldige slachtoffers vallen. De overige buurtbewoners worden door beide kampen geïntimideerd en durven daardoor, tot op de dag van vandaag, niets te zeggen.

Het eerste slachtoffer is in april 1992 de 18-jarige René, een familielid van Appie. Tijdens een schietpartij tussen beide families wordt hij dodelijk geraakt. Johan wordt als schuldige aangewezen, maar uit technisch onderzoek blijkt dat de kogel, die René doodde, zo goed als zeker is afgevuurd door iemand uit zijn eigen familie.

Niettemin probeert Appie een half jaar later Johan dood te schieten. Eén van de afgevuurde kogels gaat rakelings langs Johans hart, maar hij overleeft het. Een vergeldingsaanslag wordt kort daarna gepleegd. Maar het doelwit blijft ondanks een kogelregen ongedeerd. Appie wordt veroordeeld tot vijf jaar cel. De dader van de wraakactie moet van de rechter vier jaar achter de tralies.

Dan is het even rustiger. Totdat Johan op 9 april 1993 bij toeval ontdekt dat zijn auto is geboobytrapt met een handgranaat. Volgens de politie ontsnapt de buurt dan aan een ramp, want in de auto van Johan zit een LPG-tank. Ruim twee maanden later overmeesteren Johan en zijn broer Hans een man die met een pistool voor de deur staat. De dader, een buurtbewoner, vertelt dat hij na bedreigingen en mishandelingen werd gedwongen om Johan te liquideren.

Inmiddels is Johan extra op zijn hoede en draagt hij geregeld een kogelwerend vest. Ook als hij op 24 augustus 1993 rond 1.00 uur bij de woning van zijn broer wegrijdt. Er vallen kort daarna twee schoten. Johan wordt geraakt in zijn hals en probeert nog het Sint Franciscus Gasthuis te bereiken, maar hij rijdt bij de molen aan de Overschiese Kleiweg de sloot in en overlijdt.

Ook al zijn er sterke vermoedens dat de dader bij de andere familie moet worden gezocht, wordt er niemand veroordeeld. De drie verdachten die politie aanhoudt moeten worden vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is voor hun betrokkenheid bij de moord.

Toch wil het coldcaseteam van de politie de moord alsnog oplossen. Gehoopt wordt dat er na bijna 27 jaar wel mensen zijn die, eventueel anoniem, willen praten.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.