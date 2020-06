FIOD vindt 80.000 euro in huis Capelle aan den IJssel

Bij doorzoekingen in een huis in Capelle aan den IJssel en een bedrijfspand in Vlaardingen heeft de FIOD donderdagmiddag tachtigduizend euro cash ontdekt. Een 54-jarige Capellenaar zit vast op verdenking van witwassen.

De man had de woning van ruim tweehonderdduizend euro gekocht, zonder hypotheek. Hoe de verdachte dat heeft gefinancierd is onduidelijk: uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat hij niet voldoende legale inkomsten had of vermogen om het huis te betalen. Er wordt dan ook vermoed dat hij het huis heeft gekocht met geld uit criminele inkomsten.

De Capellenaar had daarnaast een luxe auto op zijn naam staan, waarvan ook onduidelijk is hoe hij die heeft kunnen betalen.

De FIOD heeft beslag gelegd op het contante geld, de woning en administratie. De man zit vast.