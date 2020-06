Horeca Drechtsteden vindt Kolff te streng

Horecaondernemers in de regio Zuid-Holland Zuid zijn boos en teleurgesteld. Ze vinden dat hun zaken veel strenger gecontroleerd worden dan andere winkels en bedrijven. "Er wordt met twee of meer maten gemeten", vindt Bjorn van Dijl, die eigenaar is van zeven horecazaken in de Drechtsteden.

"Dat geluid hoor ik vaak", zegt Madelon Janssen, voorzitter van Horeca Nederland afdeling Drechtsteden. Ze wijst hierbij naar burgemeester Kolff, die voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: "een man die heel erg strikt is op de regels."

Kolff weerspreekt dat: "sterker nog, ik ben van heel weinig regels, maar ik ben er wel van dat de regels die we hebben, met elkaar naleven." Dat er in 'zijn' regio strenger gecontroleerd wordt dan in andere regio's ontkent hij.

"Er is een landelijke lijn, die stemmen we wekelijks af met alle voorzitters van de veiligheidsregio's, dus er zit geen licht tussen hoe we dat hier doen en hoe dat bijvoorbeeld in Groningen of Maastricht gebeurt."

Kolff vindt dat de gemeenten in deze regio de horeca juist helpen, onder meer met meer ruimte voor terrassen. Hij hoort van sommige horecaondernemers dat hij juist strenger moet controleren: "Omdat zij hun stinkende best doen zich aan de regels te houden en anderen er met de pet naar gooien."

In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn afgelopen week 21 waarschuwingen en vier bekeuringen uitgedeeld aan ondernemers, die zich niet aan de coronaregels hielden. Hoeveel daarvan onder de horeca vallen is onbekend. Die informatie had Kolff donderdagmorgen (nog) niet.

