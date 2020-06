Rai Vloet staat voor stap naar eredivisie

Excelsior wilde graag verder met vaste basisklant Vloet, maar de 25-jarige Brabander had zijn zinnen gezet op een transfer. "We zijn nog in gesprek met elkaar, maar het is wel zo dat ik graag een stap hogerop wil maken", aldus Vloet.

In de Keuken Kampioen Divisie speelde hij 29 wedstrijden en scoorde daarin veertien keer. De zoon van Roparun-directeur Wiljan Vloet tekent, als hij één dezer dagen door de medische keuring komt, voor drie jaar in Almelo.