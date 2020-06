Schiedammers met eigen kunstzinnige fles aan het gratis water

De D-Bottle werd gelanceerd bij wijnhandel Oranje in Schiedam die ze ook toont in de etalages

Je schijnt water in wijn te kunnen veranderen. Hoe? Dat is nog steeds het geheim van de smid. Misschien was wijnhandel Oranje in Schiedam daarom wel het decor van de lancering van de D-Bottle. Met een begeleidende app kun je watertappunten vinden in de stad om de luxe aluminium fles te vullen. Het doel is minder plastic wegwerpflesjes in het milieu.

Kunstenaar Jacques Tange ontwierp de speciale Schiedamse waterfles. "Ik heb ervaring met Delfts Blauw maar heb er voor Schiedam een puntje rood doorheen gemengd. Dat geeft zo'n warme gloed. Schiedams Blauw dus."

De eerste door Tange ontworpen flessen werden in de wijnhandel aangeboden aan wethouders Ooijevaar en Ruseler. "We werden een tijdje geleden benaderd. Niet voor geld of subsidie, maar alleen support. Nou, die heb je met de volle 20 miljard procent", lachte wethouder Ooijevaar van onder meer duurzaamheid.

Curaçao

Het idee voor de fles kwam van Lara Melkert en Yvette Kloos uit Schiedam. "We zaten op Curaçao en zagen onze kinderen letterlijk tussen het plastic afval spelen op het strand en besloten iets te gaan doen", zegt Lara Melkert bij de lancering. Haar maatje Yvette zit op Curaçao en een poging online aanwezig te zijn ging door technische problemen niet door. "Je koopt zo'n fraaie fles, we noemen hem hier de 'Schiedam Blue Bottle' en download een app waarop je de gratis watertappunten in de stad ziet."

Bestuurder Ben de Koning van de zorginstellingen Frankeland in Schiedam bestelde er 1400. "Ze zijn onderweg hoorde ik. Cadeautje voor alle medewerkers die zo'n zware tijd achter de rug hebben door corona. We zijn heel bewust bezig met duurzaamheid in onze instellingen en ook het personeel vraagt dat van ons", zegt hij opgewekt.

700 euro

"Vijf procent van iedere fles gaat naar het Natuur, Milieu en Educatiecentrum Schiedam", vertelt Melkert. De Frankeland-bestelling leverde afgerond een cheque van 700 euro op. "Ze geven daar kinderen voorlichting over een beter milieu en natuur en dat steunen we zeer." Het NME kondigde aan een waterzuivering te installeren om kinderen te laten zien hoe dat werkt. De fles kost rond de twintig euro in de winkel.

Rotterdam

Lara Melkert legt uit dat 'D-Bottle' staat voor 'Dushi-Bottle'. "Een woord uit het Papiaments dat lief, mooi of aardig betekent, alleen maar positieve woorden. Yvette en ik houden dan ook vooral van positiviteit en verbinden. In september starten we ook in Rotterdam", verklapt de initiatiefnemer nog tot slot. "Daar komen codes op de fles die je kunt scannen zodat je meteen ziet waar een gratis tappunt in de buurt is."