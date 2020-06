Justitie eist tot 33 maanden cel voor miljoenenfraude binnen Rotterdam Shortsea Terminals

Drie medewerkers van Rotterdam Shortsea Terminals moeten als het aan justitie ligt de cel in, omdat ze hun werkgever voor miljoenen hebben opgelicht. Een directeur, financieel manager en een ingehuurde kracht stuurden tussen 2013 en 2016 zo'n 250 spookfacturen voor in totaal 3,3 miljoen euro. De zaak werd donderdag in de Rotterdamse rechtbank behandeld.

De drie verdachten uit Spijkenisse (52), Rockanje (35) en Den Haag (47) stuurden met 'listige kunstgrepen' facturen voor niet-geleverde diensten of spullen. Het geld werd uitgegeven aan luxe huisinrichting, dure horloges en audio-apparatuur. Volgens justitie praatten de verdachten onderling over hun fraude als 'vervelende jongens die een snoepwinkel plunderden'.

Justitie vindt het ernstig hoe de drie het vertrouwen van hun werkgever en opdrachtgever hebben geschonden. Die is door deze fraude in een kwaad daglicht gezet.

Zonder schuldgevoel

De ingehuurde kracht zou het implementeren van een softwareprogramma begeleiden. Hij had volgens justitie de grootste rol in deze zaak. Ook na het strafrechtelijke onderzoek is hij doorgegaan met frauderen. De financieel manager had de positie om de fraude mogelijk te maken en de operationeel directeur keurde goed wat hij af had moeten keuren.

Volgens justitie leken de drie geen enkel schuldgevoel over de fraude te hebben. Tegen de ingehuurde kracht eist de officier van justitie 33 maanden gevangenisstraf. Tegen de financieel manager 28 maanden en en tegen de operationeel directeur 24 maanden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.