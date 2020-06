Enorme cokevondst in Rotterdamse haven blijkt nog veel groter: 3200 kilo

Een van de containers waar de drugs in zat. Foto: Openbaar Ministerie

De enorme cokevondst die begin april werd gedaan in de Rotterdamse haven, blijkt ruim twee keer zo groot. Het Openbaar Ministerie maakte op 17 april bekend ruim 1400 kilo cocaïne te hebben onderschept, maar donderdag is bekend gemaakt dat het in totaal om 3200 kilo ging.