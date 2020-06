Brand bij autobedrijf Rotterdam-IJsselmonde onder controle

De rook van de brand in de Stolwijkstraat is in de wijde omgeving te zien

Bij een autobedrijf aan de Stolwijkstraat in Rotterdam-IJsselmonde heeft donderdagavond een grote brand gewoed. De vlammen sloegen korte tijd uit het dak. Rond 21:25 uur was de brand onder controle.

Bij de brand kwam in eerste instantie veel rook vrij. Die was in de wijde omgeving te zien en trok over de A15 heen. Rond 20:45 uur is de rookontwikkeling al erg afgenomen.

De brand is binnen ontstaan. Omdat het te warm en te gevaarlijk werd om vanuit binnen te blussen, bestreden de brandweerlieden het vuur vanaf buiten. Er werden delen van het pand gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Ook werd een drone ingezet om de brand te kunnen lokaliseren.

Het sein brand meester kon even voor 21:30 uur worden gegeven. Wel moet het pand nog geventileerd worden.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zouden er ontploffingen zijn gehoord. Dat zouden autobanden kunnen zijn die bij de brand kapot knallen.

Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Auto's om het pand heen worden uit voorzorg weggesleept.

