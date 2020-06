Succesvol in coronatijd met... potgrond

De coronacrisis overleven met een oeroud natuurproduct. Het is potgrondproducent Klasmann-Deilmann uit Schiedam gelukt. Sterker nog: ze verwachten in de toekomst nog meer vraag.

Het bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat maakt substraten (aardemengsels) voor de professionele tuinbouw en de export en is daarin wereldwijd marktleider. "Groenten, fruit, kruiden, tuinplanten en potplanten: grote kans dat het groeit op de potgrond die wij hier maken”, zegt Daphne Bronkhorst, een van de twee directeuren bij Klasmann-Deilmann Benelux.

Ze blikt tijdens een rondleiding door het bedrijf terug op de drukke maanden die de zestig medewerkers achter de rug hebben. "In april waren we nog volop in onzekerheid: blijven de supermarkten en bouwmarkten open? Gaan de grenzen dicht? We maakten ons zorgen over de gezondheid van ons personeel, de aanvoer van onze grondstoffen en de levering aan onze klanten. In die maand zagen we ook wel even de omzet dalen, maar in mei zaten we alweer op het oude niveau. Want het werd prachtig mooi weer en onze klanten konden de vraag niet aan omdat iedereen in de tuin aan de slag ging en plantjes wilde."

Bericht gaat verder onder de videoreportage



Kalk en mest

Op het terrein rijden shovels af en aan. Het lijkt alsof ze volkomen willekeurig hun bak vullen met bruinkleurige grondstoffen. Maar de operators blijken een nauwgezet schema te rijden, dat gebaseerd is op de wensen van de klant. Veen is het basisproduct. Het komt van de eigen veenderijen in Duitsland, Ierland en de Baltische Staten en wordt per schip aan de eigen kade afgeleverd. Daarna wordt er kalk en water toegevoegd en wordt het gezeefd.

Bericht gaat verder onder de foto



In een van de hallen liggen kleinere stapels grondstoffen, waarmee het veen gemengd wordt. Bronkhorst: "Kokos, naaldhoutvezel en groencompost: we mengen het naar de wens van de klant tot een eindproduct." Elk soort plantje heeft een ander mengsel nodig om optimaal te kunnen groeien. In het laboratorium monitoren medewerkers de kwaliteit van het substraat.

Ter discussie

Het gebruik van veen als grondstof voor plantenteelt staat ter discussie, omdat bij de winning na ontwatering CO2 vrijkomt en het oorspronkelijke landschap verandert. Klasmann-Deilmann heeft om die reden samen met milieuorganisaties een certificeringsschema bedacht, en voldoet inmiddels aan alle criteria voor een verantwoorde turfwinning. Desondanks streeft het naar een duurzamer product en doet het onderzoek naar volledig nieuwe grondstoffen.

De Benelux-vestiging in Schiedam heeft als doel om over vijf jaar dertig procent minder veen te gebruiken en zo een duurzamer substraat te maken. Bronkhorst: "Dit jaar hebben we zelfs een nieuwe hal geopend, waar we lokaal een grondstof gaan produceren met de resten van houtzagerijen.”

En daarom kijkt directeur Daphne Bronkhorst de toekomst optimistisch tegemoet, ondanks de coronacrisis. "We spreiden de risico’s door onze grondstoffen van over de hele wereld te halen. We hebben de laatste jaren onze medewerkers opgeleid en omgeschoold, waardoor ze meerdere functies kunnen uitvoeren dan waar ze oorspronkelijk voor zijn aangenomen. Dat heeft ons overeind gehouden in de coronamaanden en dat gaat ervoor zorgen dat we nog meer kunnen groeien."