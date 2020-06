Kaapverdische viering São João Baptista dit jaar noodgedwongen digitaal

Het coronavirus gooit weliswaar roet in het eten van de viering van São João Baptista in Rotterdam, maar dat betekent niet dat dit Kaapverdiaanse feest dit jaar wordt overgeslagen. Via een livestream op Facebook kunnen liefhebbers zaterdag alsnog de veertigste editie bijwonen.

De Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam bestaat uit meer dan twintigduizend mensen, die elk jaar rond 24 juni stilstaan bij São João Baptista. Dat is de viering van de geboortedag van Sint Johannes de Doper. Het is een van oorsprong christelijke traditie, waarbij Kaapverdianen samenkomen op het Heemraadsplein. Ook is er een processie.

Die festiviteiten zitten er door het coronavirus dit jaar niet in. "Maar we wilden er toch bij stil staan, want het is de veertigste viering hier", vertelt mede-organisator Jorge Oliveira Lizardo donderdag op Radio Rijnmond. "Daarnaast is de viering onlangs benoemd en erkend tot Rotterdams erfgoed en, als klap op de vuurpijl, tot immaterieel erfgoed van Nederland. Dat betekent toch wel wat."

En dus gaat São João Baptista dit jaar digitaal, van 13:00 uur tot laat in de avond. Verschillende Kaapverdische zangers, rappers en muzikanten geven zaterdag acte de présence in podium Grounds in Delfshaven. Dat wordt via Facebook gestreamd, zodat mensen er toch een beetje bij kunnen zijn. Immaterieel Nederlands Erfgoed komt langs om de erkenning 'officieel' maken. Ook dat is live te volgen.

"Zang, muziek, dans en andere culturele aspecten: wat we normaal op het plein doen, wordt nu via de digitale kanalen uitgezonden. We proberen er toch een feestje van te maken en hopen dit over 365 dagen wél op het Heemraadsplein te kunnen organiseren", besluit Lizardo.