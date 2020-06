Rooftoprestaurant met uitzicht op Rotterdamse skyline opent deuren

Donderdagavond werd al proef gedraaid. "Iedereen is laaiend enthousiast," zegt eigenaar Ron de Jong trots. "Ik durf te zeggen dat dit de mooiste locatie van de stad is. Je ziet vanaf hier alle highlights van Rotterdam, van de Markthal tot de Euromast. En als je naar rechts kijkt, zie je zelfs Delft liggen."



Het restaurant hoort bij bar-restaurant Fontein op de begane grond. "Deze plek op het dak was altijd al mijn oogappel, maar het duurde even voor ik dit voor elkaar had," zegt De Jong. Gasten eten binnen, waar grote raampartijen uitzicht bieden op de stad. Buiten is een flink terras, waar aan hoge statafels iets gedronken kan worden.

"Het is een bizarre tijd natuurlijk, met corona, maar we zien wel hoe het gaat lopen. Het is eigenlijk bedoeld als een pop-up, maar misschien blijven we hier wel zitten. Niemand weet hoe het allemaal verder gaat nu...ik kan ook niet in een glazen bol kijken."

Voor Rooftop Fontein moet gereserveerd worden en vanwege de corona-maatregelen mogen nu maar maximaal dertig gasten in het restaurant.