Automobilist onder invloed van coke en lachgas staat stil op A20

Rijkswaterstaat alarmeerde de politie rond 06:15 uur over de stilstaande auto. Na onderzoek bleken zowel de bestuurder als twee minderjarige inzittenden lachgas te hebben geïnhaleerd. De automobilist zelf had ook cocaïne gebruikt, maar zag zelf niet in wat hij fout had gedaan. "Er is toch niets gebeurd, dus wat doe je lastig?", kregen de agenten te horen.

'Wat kijk je nou?'

Maar dat was niet de enige bestuurder die onder invloed van drugs rondreed donderdagochtend. Een andere automobilist trok de aandacht, omdat hij vanuit zijn autoraampje 'Wat kijk je nou?' naar de agenten riep.

"Mede om die vraag te kunnen beantwoorden - en omdat hij met piepende banden wegreed bij het tankstation - hebben we meneer staande gehouden." Volgens de agenten was hij "zo stoned als wat". Ook hij is opgepakt voor het rijden onder invloed van verdovende middelen.