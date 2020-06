Het weer van vandaag: zon, wolken en lokaal een bui

Vanavond verdwijnt alle bewolking en klaart het volledig op. Ook vannacht is het helder en koelt het af naar 12 graden. Er staat maar weinig wind.

Morgen wisselen zon en stapelwolken opnieuw af. Het is echt Hollands zomerweer met temperaturen van opnieuw zo'n 21 graden. De kans op een bui is kleiner dan vrijdag, maar lokaal kan er in de loop van de middag een enkele stapelwolk uitgroeien tot een regenbui. De wind waait nog steeds matig uit het westen.

Vooruitzichten

De dagen daarna wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het zo goed als droog. De temperatuur ligt rond de 21 graden. In de loop van volgende week wordt het flink warmer! Woensdag en donderdag wordt het op veel plekken in het Rijnmondgebied mogelijk 30 graden.