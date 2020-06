Nieuwe Rotterdammer op de wereld? Beschuit met groen-witte muisjes!

Het nieuwe product is een idee van Olaf Ouwerkerk. Hij is ook de producent van het snoepje 'De Rotterdammertjes': "Mensen voelen zich vaak verbonden aan de stad waar zij wonen. Een geboorte kan nu in stijl worden gevierd."

Het is een typisch Nederlands gebruik om de geboorte van een baby te vieren met een traktatie van muisjes, in roze bij een meisje en blauw bij een jongen.

Ouwerkerk hoopt dat de coronacrisis een beetje bijdraagt aan de verkoop van het nieuwe product. "Mensen hebben massaal thuis geleefd en gewerkt. Dit zou weleens voor een geboortegolf kunnen gaan zorgen."

De groen-witte 'stadsmuisjes' zijn online te bestellen.