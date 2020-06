Ongeveer 15 mensen in Dordrecht onterecht positief getest op corona door haperende apparatuur

GGD-directeur Karel van Hengel over de fout in het lab

Zo'n vijftien mensen in Dordrecht hebben onterecht te horen gekregen dat ze besmet waren met het coronavirus. Dat heeft GGD-directeur Karel van Hengel donderdag op de wekelijkse persconferentie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bevestigd na vragen van De Telegraaf.

Door de fout zaten ze een paar dagen onterecht in quarantaine. Volgens Van Hengel werd na enkele dagen ontdekt dat het mis was gegaan. "Het is zelf door het lab geconstateerd en gecorrigeerd, maar de cijfers waren al doorgegeven."

De mensen die onterecht positief waren getest, kregen na een dag per brief te horen dat ze niet besmet waren.

Volgens Van Hengel was de fout ontstaan door haperende apparatuur in het laboratorium.