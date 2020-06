Rotterdam steekt 50 miljoen in opknappen sportaccommodaties

De stad gaat met zes projecten meteen aan de slag: de vervanging van zwembad Overschie, de nieuwe sporthal Stadionpark, sporthal Schuttersveld, topsporthal CTO, Huis op Zuid en sportcomplex Nieuw Terbregge.

Tot het jaar 2030 steekt Rotterdam 156 miljoen in het opknappen van accommodaties. Rotterdam wil vanaf nu vooraf bekijken welke investeringen noodzakelijk zijn in plaats van achteraf kijken waar vernieuwingen nodig zijn. Wethouder Sven de Lange zegt op Radio Rijnmond dat er in het verleden verkeerd beleid is gevoerd: "We hebben accommodaties aangepakt als er toevallig wat geld was. Dat is niet goed. Daarmee veroorzaak je achterstallig onderhoud. Daarom kijken we nu tien jaar vooruit."

Zwembad Afrikaanderplein

De wethouder was vrijdagmorgen in het zwembad Afrikaanderplein samen met Ronald van Ombergen van Sportbedrijf Rotterdam. "Als je goed kijkt, zie je dat hier veel verouderd is. Je hebt stevige roestplekken op de bodem van het bad en de machinekamer is gedateerd. Het zwembad wordt goed gebruikt, maar dan is het een keer op," zegt Van Ombergen. Het zwembad wordt vervangen door een gebouw iets verderop met daarin ook een sporthal.

Ook buitencomplexen van sportverenigingen worden meegenomen in plan. Volgens de gemeente kan bijna geen enkele vereniging zelf miljoenen ophoesten voor renovatie.