Meer foutieve corona-uitslagen in laboratorium Dordrecht

Bij dertig personen in de regio Zuid-Holland-Zuid is ten onrechte het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het laboratorium van het Albert Schweitzer ziekenhuis vrijdag. Eerder werd tijdens een persconferentie van de GGD nog een aantal van vijftien foutieve testuitslagen gemeld.

De oorzaak van de foutieve uitslagen is een storing in de testapparatuur van het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie in Dordrecht. Deze stond volgens het laboratorium "te streng afgesteld". De geteste personen kregen daardoor onterecht een positieve uitslag en werd verzocht in quarantaine te gaan. Ook waren directe contacten al benaderd.

Klacht ingediend

Het MLM en het ziekenhuis laten weten het voorval "te betreuren" en hebben aan de aanvragers van de testen excuses gemaakt. Twee van hen hebben een klacht ingediend omdat zij door de maatregelen persoonlijke schade hebben ondervonden.

Vals-positieven

Het lab ontdekte de fout op 3 juni, toen er meer positieve uitslagen uit de testen kwamen dan "op basis van de trend mocht worden verwacht". Vervolgens werd onderzoek ingesteld en geconcludeerd dat de apparatuur verkeerd stond afgesteld.

"Hierop zijn alle positieve testen die op dit apparaat sinds het laatste onderhoud op 26 mei waren uitgevoerd, meteen herhaald," zegt het laboratorium in een schriftelijke verklaring. Daaruit kwamen dertig "vals-positieven" naar voren. Zestien van deze mensen waren getest in de teststraat van de GGD, de overige veertien bij zorginstellingen en huisartsen.

Vals-negatieven

Volgens het laboratorium is het niet mogelijk dat er ook andersom fouten zijn gemaakt. "De aard van de storing is zodanig dat er door het apparaat geen 'vals-negatieven' kunnen zijn afgegeven."

De machine is opnieuw afgesteld en staat nu onder verscherpte controle. Het laboratorium werkt met drie testapparaten, de andere twee werkten volgens het lab normaal.