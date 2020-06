Vijftig jaar geleden: Rotterdam had het eerste meerdaagse popfestival van Europa

"Kijk, deze heb ik gemaakt van de The Byrds, een mooie close-up. En hier eentje van Mungo Jerry." Diederik Hoogenbosch uit Maassluis zit vol verhalen over zijn avonturen op het Holland Pop Festival in Rotterdam. Het is deze maand vijftig jaar geleden dat het eerste meerdaagse festival in de open lucht van Europa in het Kralingse Bos gehouden werd.

Hoogenbosch ging er naartoe als muziekliefhebber. Maar hij maakte ook graag foto's. Hij kwam backstage terecht. Hoe? Dat weet hij zelf ook niet meer precies. Ïk stond gewoon aan de zijkant en maakte een paar fotootjes", vertelt hij.

Dr. John in vol ornaat

Het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos startte op 26 juni 1970 en duurde drie dagen. Er traden bands op als Pink Flloyd, Jefferson Airplane, The Byrds, Santana, Mungo Jerry en Dr. John the Night Tripper. Van die laatste maakte Diederik Hoogenbosch ook een foto.

"Hij zat in vol ornaat op een stoeltje te wachten tot hij moest beginnen. Ik vroeg gewoon of het oké was als ik een fotootje maakte", zegt Hoogenbosch. De foto heeft hij vijftig jaar later uiteraard nog.

Een aantal foto's die hij maakte op het Holland Pop Festival bracht Hoogenbosch onlangs bij Galerie en erfgoedlab Dig It Up in Rotterdam. Daar is vanaf 26 juni een tentoonstelling over het festival. Al het beeldmateriaal dat is verzameld, is ook online te zien. Dig It Up werkt met zogeheten RoZoVo': Rotterdamse Zolder Vondsten.

Nog nooit gepubliceerde foto's

Iedereen is welkom om zijn of haar foto's te delen. Simone Da Silva van Dig It Up: "Wij digitaliseren het maar we willen dat het materiaal ook echt gaat leven." De foto's worden gepubliceerd in een online database waarin het publiek ook informatie kan toevoegen.

"Dus stel je voor dat je opeens jezelf of je moeder of wie dan ook herkent op de foto's, dan kan je die informatie achterlaten", aldus Da Silva. "Dat is wat we doen, we brengen het naar de openbare wereld en zorgen dat het zo veel mogelijk gaat leven."

Deze week is er al een sneakpreview online te zien. Op 26 juni komt het volledige archief online. "Met meer dan 200 nog nooit gepubliceerde foto's", besluit Da Silva.