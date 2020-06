Rijnmond Helpt terug bij Stichting Perla's Vriend: 'Meer dan eten alleen'

Rijnmond Helpt heeft samen met de Stichting Rotterdam Mooier Maken veel mooie initiatieven een extra steuntje in de rug gegeven. De komende weken gaat Sander de Kramer terug naar een aantal goede doelen. Te beginnen bij Stichting Perla's Vriend. Zij koken voor eenzame en minder bedeelde mensen in Schiebroek. En voor Sander.

Ingrid Vriendwijk werd anderhalve maand geleden verrast door Sander met een enorme vrieskist. Op die manier kon ze nog meer eten koken en hoefde ze niet vrijwel dagelijks naar de slager bijvoorbeeld. Tientallen Rotterdammers genoten van de kookkunsten van Ingrid en haar vriendinnen.

Sander ziet dat de vrieskist inmiddels 'stampesvol' zit. Ingrid is er dolgelukkig mee. "Ik voel mij heerlijk. Je staat op, doet de vriezer open en ik pak wat ik nodig heb. Geweldig vind ik", vertelt 'de moeder van Schiebroek' vol enthousiasme.

Ontmoetingsplek

Aan tafel zitten drie vaste bezoekers van Stichting Perla's Vriend. "Dit initiatief is in tijden van corona heel belangrijk. Zo makkelijk kon je je boodschappen niet halen. Echt een uitkomst dat je eten thuis krijgt", zegt een dame. "Ingrid moedigt mij aan dat ik wat doe. Het is meer dan alleen eten. Hier praat je ook met anderen. Heel gezellig met anderen zijn. Samen breien en haken. En je eet natuurlijk ook lekker", voegt een andere vrouw toe.

Roti voor Rijnmond

Deze week werden er al eerder sukadelappen gegeten. Speciaal voor Sander wordt er roti gemaakt. "U had gezegd dat u van roti hield. Dus het wordt roti. En voor de cameraman met kip." Sander de Kramer en cameraman Arjan Smilde eten alsof ze sinds de uitbraak van het virus niet meer hebben gegeten. Grenzeloos genieten. Net als de vaste bezoekers van Stichting Perla's Vriend. Een klein beetje door de vrieskist van Rijnmond Helpt. Maar vooral door Ingrid Vriendwijk en de andere vrijwilligers.