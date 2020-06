Kettingbotsing bij Sliedrecht-West, A15 tijdelijk dicht

Door een kettingbotsing bij Sliedrecht-West is de A15 in de richting van Gorinchem vrijdagmiddag een tijd dicht geweest. Bij het ongeluk waren vijf auto’s betrokken.

Rond 13:15 uur werd de weg weer volledig vrijgegeven. Het ongeluk zorgde voor veel vertraging op de A15 in beide rijrichtingen. In de richting van Rotterdam stond namelijk een kijkersfile. Ook was het druk op de omliggende wegen.

Voor het ongeluk rukten twee ambulances uit. Het vaststaande verkeer achter het ongeval werd over de vluchtstrook geleid.