FC Rijnmond: 'Komst investeerders Feyenoord nog niet zo concreet als het lijkt'

Feyenoord praat al een tijdje met Amerikaanse investeerders. Maar in hoeverre staat de Rotterdamse club te koop? Dat wordt verteld in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond in quarantaine.

Presentator Bart Nolles, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en Chef Sport Ruud van Os vragen zich af in hoeverre die interesse concreet is. "Het schept gelijk verwachtingen. Alsof Feyenoord over een maand al in andere handen is. Zo concreet is het allemaal nog niet. Maar natuurlijk staat Feyenoord te koop. Dat is al jarenlang zo. Mits er een bedrag op tafel komt dat dermate hoog is dat Feyenoord het niet kan weigeren. Maar geldt dat niet voor bijna alle Nederlandse clubs?"

'Alles zal veranderen'

Ondanks dat Feyenoord het merendeel van de aandelen wil behouden, en dus formeel de baas in eigen huis blijft, zullen de investeerders niet zomaar hun geld komen brengen. "Als je Amerikanen binnenhaalt, dan komen die niet omdat ze zo voor Feyenoord zijn. Die komen echt puur om winst te maken en die zullen geen middel schuwen om dat te doen. Dus houd er rekening mee dat het management gaat veranderen. Alles gaat veranderen om winst te kunnen maken. En liefde voor Feyenoord zit daar niet bij."

Maar hoe kun je dan aan Feyenoord geld verdienen? "Feyenoord wordt gezien als onbenut (financieel) potentieel. Met zo'n achterban en naam. Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat er niet het optimale rendement uit wordt gehaald. Bij Feyenoord valt er echt wel iets te halen."

Champions League

Dat kan bijvoorbeeld als de Rotterdammers door de investeringen structureel in de Champions League gaan spelen en dat en meer talenten worden opgeleid, die dan weer verkocht kunnen worden. "Een investeerder kan daarin mee verdienen. De gedachte is dan dat je een sneeuwbaleffect krijgt. Alleen dat is een gedachte die altijd van het positieve uitgaat. Daar kleeft ook een groot risico aan. Wat gaat er bijvoorbeeld überhaupt met de opzet van de Champions League gebeuren?"

Toch lijkt het de heren een utopie dat Feyenoord structureel op het grootste Europese toneel gaat uitkomen. "Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ajax en PSV zijn er toch ook nog? Die ontwikkelingen zich toch ook? En ook AZ zal niet stil zitten. Feyenoord zal meer kans maken op Champions League-voetbal, maar structureel? Ik denk niet dat dat op Rotterdam - Zuid gaat gebeuren."

Kökcü

Orkun Kökcü staat in de belangstelling van veel Europese clubs. Hoe groot is de kans dat hij ook komend seizoen in een Feyenoord-shirt speelt? "Feyenoord is in gesprek met hem over het openbreken van zijn contract. Kökcü heeft daar zelf ook wel oren naar. Een seizoen het echt waarmaken, voor je een stap maakt naar een buitenlandse club. Plus dat hij, en ook andere spelers, echt het gevoel hebben dat er iets te halen valt bij in De Kuip."

De heren vinden ook dat het beter voor de Turkse jeugdinternational is om nog even bij Feyenoord te blijven. "Hij heeft nog geen volledig seizoen bij Feyenoord gespeeld. Als je kijkt naar wie er de laatste jaren bij Feyenoord zijn vertrokken naar het buitenland, dan is alleen Stefan de Vrij geslaagd. Een basisspeler bij grote Italiaanse clubs. Maar Kongolo, Karsdorp, Clasie, Martins Indi... Die hebben het niet gemaakt in het buitenland. Kökcü moet meters maken en nog niet aan een vertrek denken."

Bekijk hier de volledige uitzending van FC Rijnmond in quarantaine terug.