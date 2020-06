Beschuit met muisjes voor de visarend in Chris Natuurlijk

De visarenden in de Biesbosch zijn uit het ei, koel de stad met gratis bomen, tel zoveel mogelijk dieren en planten in de Bioblitz en boeken voor Vaderdag in Chris Natuurlijk van 20 juni.

De visarenden hebben jongen. In de Biesbosch zaten dit jaar maar liefst drie paartjes op de eieren. Voor het eerst was een nest in het Sliedrechtse deel van de Biesbosch bezet.

De Biesbosch is het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. Dat gebeurde in 2016 voor het eerst. Het waterrijke, uitgestrekte natuurgebied is een goede plek voor deze roofvogels die alleen op vis leven. Chris Natuurlijk kijkt op afstand in één van de nesten, samen met boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer.

Lekker fris

Cool Down City wil Rotterdam verkoelen met bomen. Op vrijdag 26 juni opent het nieuwe circulaire bomendepot in het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam-West. Op het terrein van het Steurgebouw verzamelt Charlotte van der Heiden boom-zaailingen, babybomen zoals de oprichter van Cool Down City de zaailingen zelf noemt. De jonge boompjes deelt zij gratis uit aan Rotterdammers voor in hun (buurt)tuin of op hun balkon. Van der Heiden wil uiteindelijk het aantal bomen in de stad verdrievoudigen, vertelt zij in Chris Natuurlijk tijdens een rondleiding door het circulaire bomendepot.

Van lieveheersbeestje tot madeliefje

Op zaterdag 20 juni houden zeven natuurbeschermingsorganisaties een Bioblitz. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen aan deze Bioblitz , waarbij deelnemers 24 uur lang zoveel mogelijk plant- en diersoorten in eigen tuin tellen.



Dit gebeurt om het vijfjarig bestaan van de Jaarrond Tuintelling te vieren, waarbij vrijwilligers het hele jaar door gegevens verzamelen over de verspreiding van bijvoorbeeld tuinvlinders, vogels of zoogdieren.

Samen met Johan van ’t Bosch van EIS Kenniscentrum Insecten telt Chris Natuurlijk de dieren en planten in Tuin Schoonoord, een verborgen parkje tegenover het Park bij de Euromast in Rotterdam.

Wat geven we papa?

Nog geen cadeau voor Vaderdag? De Rotterdamse boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten heeft een paar mooie boekentips.

