Luister SOW de Podcast aflevering 2: stage in de media

SOW-reporters Jay Heim en Jasper Valkenburg gaan in deze aflevering in gesprek met Zuzanna, tweedejaars student aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Ze is op dit moment hard bezig met het vinden van een juiste stageplek. Maar hoe vind je een stage en waar moet een stageplek aan voldoen?

In SOW de Podcast gaan we wekelijks in gesprek met een gast over een actueel onderwerp. Daarnaast peilen zij wat jongeren in de regio Rijnmond van het onderwerp vinden.