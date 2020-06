Acht jaar cel geëist voor dodelijke steekpartij metrostation Capelsebrug

Justitie heeft acht jaar cel geëist voor de fatale steekpartij bij metrostation Capelsebrug in Capelle aan den IJssel. Daar werd in september van het vorig jaar een 20-jarige jongen uit Lekkerkerk doodgestoken.

Een 21-jarige Rotterdammer heeft bekend. Hij zegt dat het zelfverdediging was. De twee zouden na de controlepoortjes ruzie hebben gehad. Daarbij zou het slachtoffer dreigend zijn geweest en hebben geslagen.

Maar volgens justitie was het de verdachte die als eerste een duw gaf. Bovendien is het steken met een mes een zeer overdreven reactie, zegt justitie.

Het is niet duidelijk waar de woordenwisseling op het perron over ging. De verdachte is volgens deskundigen erg impulsief en moet daarom na zijn celstraf behandeld worden.

