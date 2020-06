Mark Diemers officieel speler van Feyenoord: 'Dit is voor mij een droomtransfer'

Mark Diemers in duel met Steven Berghuis tijdens Feyenoord-Fortuna Sittard in februari 2020. Foto: VK Sportphoto

Mark Diemers is vrijdag officieel gepresenteerd bij Feyenoord. De 26-jarige middenvelder komt over van Fortuna Sittard en tekent in De Kuip een contract voor drie seizoenen.