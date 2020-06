VIDEO: Mark Diemers door John de Wolf naar Feyenoord gehaald

Mark Diemers is vrijdag officieel gepresenteerd bij Feyenoord. De 26-jarige middenvelder komt over van Fortuna Sittard en tekent in De Kuip een contract voor drie seizoenen.

Aanvankelijk leek Diemers naar FC Groningen te gaan, dat de middenvelder al binnen dacht te hebben. De club van trainer Danny Buijs was van mening een principe akkoord te hebben, maar greep dus naast de geboren Fries toen Feyenoord zich meldde. Het was assistent-trainer John de Wolf die het eerste contact legde en Diemers direct enthousiast maakte.

"Vandaag precies twee weken geleden belde John de Wolf mij", zegt Diemers. "Hij maakte de interesse kenbaar en vroeg of ik ervoor open stond. Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken. Ik was nog wel in gesprek met FC Groningen en er waren nog wat dingen niet helemaal rond, maar daar wil ik het niet te lang over hebben. Ik heb vorige week een gesprek gehad met Dick Advocaat en assistent Cor Pot en dat was fantastisch."

Geen garanties

"We hebben heel open en eerlijk gesproken, maar ik heb geen garanties gekregen", licht de middenvelder toe. "Dat zou ook heel gek zijn als ze me de garantie geven dat ik elke wedstrijd ga spelen. Ik zal er hard voor moeten werken en daar ben ik klaar voor. Dick Advocaat is heel enthousiast over mij en ik ben trots dat een trainer als Advocaat het zo in mij ziet zitten."

"Ik heb erover nagedacht wat de juiste keuze is voor mij. Ik ben nu 26 jaar en dat is een cruciale leeftijd en uiteindelijk kan ik dit niet weigeren", kijkt Diemers alvast vooruit. "Dit is voor mij een droomtransfer en ik ben supertrots dat ik dit na al het harde werken heb kunnen bereiken. En een club als Feyenoord wijs je niet af."

Diemers kwam het afgelopen seizoen 26 keer in actie voor de Limburgers. Daarin scoorde hij zeven goals en gaf zes assists. Feyenoord wordt de vijfde club voor Diemers, die eerder ook uitkwam voor FC Utrecht, Cambuur en De Graafschap.